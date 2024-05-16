Марсело Алвес рассказал, останется ли в «Сочи» в случае вылета команды из РПЛ

Игрок обороны «Сочи» Марсело Алвес рассказал о своём будущем в российской команде.

«Что касается моего будущего, я двигаюсь шаг за шагом. Моё ближайшее будущее — следующие две недели, оставшиеся два тура. Я сконцентрирован на этом полностью. Тем более клуб только недавно выкупил мой контракт», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Марсело перебрался в «Сочи» в июне 2023 года. С тех пор он провёл за команду 27 встреч во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.

К слову, «Сочи» за два тура до окончания сезона располагается на последней, 16-й строчке, турнирной таблицы первенства страны. Коллектив заработал 23 балла.