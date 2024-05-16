Латышонок заявил, что не думает о переходе в топ-клуб

Евгений Латышонок, голкипер калининградской «Балтики» стал одним из самых обсуждаемых вратарей российского футбола в последние дни. Благодаря его сейвам «Балтика» выбила «Спартак» из Кубка России и прошла в Суперфинал турнира.

Футболист рассказал о том, что не думает о переходе в топ-клуб.

«Не думаю об этом вообще. Должен готовиться к «Ростову». Главная задача – выиграть у «Ростова» и «Локомотива». Это сейчас самое важное», - говорит Латышонок для «РБ Спорт».

Ранее Евгений порассуждал о потенциальном вызове в сборную России по футболу. Его «Балтика» в Суперфинале Кубка сыграет с питерским «Зенитом».