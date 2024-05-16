Денис Адамов обратился к Торопу

Денис Адамов, голкипер питерского «Зенита» обратился к Владиславу Торопу, его коллеге и голкиперу московского ЦСКА. Тороп получил жуткую травму вечером среды, столкнувшись с Нуралы Алипом, защитником «сине-бело-голубых», когда в моменте вчерашнего матча футболисты боролись за мяч в штрафной площадке «армейцев».

«В прошлом году у меня была похожая травма — перелом лицевой кости и носа. От всей души желаю ему крепкого здоровья и скорейшего восстановления», - говорит Адамов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее спортивный врач предположил, что Торопу удалось избежать серьёзной травмы.