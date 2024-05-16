Агент Сако рассказал об адаптации футболиста «Ростова» в России

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы игрока обороны «Ростова» Умара Сако, высказался об адаптации своего клиента в России.

«Могу сказать, что Сако смог адаптироваться к чемпионату России. Умар любит страну, он смог очень быстро адаптироваться, и я должен сказать, что товарищи по команде облегчили ему эту задачу», — цитирует Диалло издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что российский клуб в январе этого года арендовал африканца у болгарской «Арды». Весноq южане выкупили Сако.

К слову, в нынешнем сезоне защитник провёл за «Ростов» 12 встреч во всех турнирах, записав себе в актив одну результативную передачу.