Агент: «Кайо счастлив в «Краснодаре», это главное»

Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, высказался о будущем своего клиента.

«Будущее Кайо летом? Все, что я могу сказать: Кайо счастлив в «Краснодаре». Это главное», — сказал агент «РБ Спорт».

Напомним, что Кайо – один из старожилов состава в сегодняшнем «Краснодаре». Бразилец пришел в клуб ещё в 2019 году и успел сыграть с «быками» в Лиге чемпионов.

Не так давно Кайо преодолел отметку в одну сотню сыгранных матчей за свой клуб.

«Краснодар» на данный момент всё ещё в чемпионской гонке РПЛ. Клуб идёт на третьем месте таблицы с 50 очками за два тура до конца сезона.