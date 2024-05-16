Буйволов: «Если бы у «Балтики» с начала сезона был такой состав, за выживание бы не боролись»

Андрей Буйволов, бывший игрок калининградской «Балтики» полагает, что команда Сергея Игнашевича избежала бы борьбы за выживание в РПЛ, если б и в первой части сезона играла составом, который есть у клуба на данный момент.

«Не думаю, что клубу было рано идти в РПЛ. Им времени не хватило. Весной весьма неплохо смотрятся, был бы такой состав с начала сезона, они бы не боролись за выживание», - говорит Буйволов Metaratings.

Напомним, что «Балтика» благодаря победе над «Спартаком» дома (1:0) пробилась в Суперфинал Кубка России. Однако в РПЛ калининградская команда борется за выживание, у клуба лишь 15 место таблицы и 26 очков. Отставание от зоны стыков – три балла.