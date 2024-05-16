Спортивный врач: «Тороп избежал тяжёлой травмы»

Спортивный врач Никита Карлицкий прокомментировал травму Владислава Торопа, голкипера московского ЦСКА. Минувшим вечером молодой вратарь в матче Кубка России столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

«Сомневаюсь, что у него перелом скуловой кости. Подозреваю, что мог быть сломан нос. Сотрясение может развиваться до трёх суток. Так как удар пришелся ему именно в среднюю часть лица, то его можно назвать благоприятным — Владислав избежал тяжелой травмы», - говорит Карлицкий телеканалу «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, всё могло обернуться гораздо хуже, если бы удар пришёлся на затылок или снизу в челюсть.

Ранее Кирилл Брейдо, директор ЦСКА по коммуникациям рассказал последние подробности о состоянии молодого голкипера армейского клуба.