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Агент — об интересе «Спартака» к игроку «Бенфики»: «Амарал спортивный директор? Теперь понятно»

16 Мая 2024 • 17:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Футбольный агент Артур Фернандеш, представляющий интересы футболиста «Бенфики» Тиаго Говея, отреагировал на информацию о том, что его клиентом интересуется «Спартак».

«Допускаю, что «Спартак» интересуется Тиаго. Такая возможность есть, но со мной по поводу футболиста никто не связывался. А кто там спортивный директор? Томаш Амарал? Теперь понятно», — цитирует Фернандеша издание Sport24.

Добавим, что Говей является воспитанником лиссабонского клуба. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Бенфику» 26 встреч во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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