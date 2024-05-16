Агент — об интересе «Спартака» к игроку «Бенфики»: «Амарал спортивный директор? Теперь понятно»

Футбольный агент Артур Фернандеш, представляющий интересы футболиста «Бенфики» Тиаго Говея, отреагировал на информацию о том, что его клиентом интересуется «Спартак».

«Допускаю, что «Спартак» интересуется Тиаго. Такая возможность есть, но со мной по поводу футболиста никто не связывался. А кто там спортивный директор? Томаш Амарал? Теперь понятно», — цитирует Фернандеша издание Sport24.

Добавим, что Говей является воспитанником лиссабонского клуба. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Бенфику» 26 встреч во всех турнирах, отличившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.