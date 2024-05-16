Комличенко может перейти в топ-клуб из Москвы

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», кандидатуру 28-летнего футболиста рассматривает «Локомотив». Комличенко находится в шорт-листе «железнодорожников» вместе с Иваном Сергеевым из «Зенита».

В сезоне 2023/2024 Николай Комличенко провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 4,5 миллиона евро.

Отметим, что ранее Комличенко выступает за другой московский клуб – за «Динамо». В «Ростове» форвард играет с лета 2021 года.