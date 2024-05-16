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Петрушин: «Игра «Динамо» нравится и зрителям, и профессионалам» эксклюзив

16 Мая 2024 • 17:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что контракт Марцела Лички теперь действует до 2025 года.

«Отлично! Рад, что он останется, целиком поддерживаю это решение. Команда борется за результат до последнего. В предыдущие два сезона за пять туров до конца мы резко начинали сдавать назад, а сейчас команда держится на плаву. А сейчас команда вообще на первом месте! Игра у команды поставлена, она нравится зрителям и профессионалам. Единственное, хотелось бы видеть более надёжную игру в обороне. Защита оставляется желать лучшего. Да, забиваем много, но и пропускаем много», – сказал Петрушин.

Личка возглавил «Динамо» лишь прошлым летом. На данный момент «бело-голубые» при чешском тренере идут на чистом первом месте РПЛ за два тура до конца сезона с 53 очками. Отрыв от второго места – два балла.

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Динамо Москва Алексей Петрушин Марцел Личка ещё теги
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