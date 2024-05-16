Кирилл Комбаров дал совет московскому «Динамо»

Кирилл Комбаров, бывший защитник московского «Динамо» дал совет «бело-голубым» на финишном этапе чемпионской гонки РПЛ.

«У «Динамо» есть возможность стать чемпионом, в последних играх им нужно не расслабляться и использовать свои шансы. «Зенит» дает им такую возможность», - говорит Кирилл для Metaratings.

Напомним, что динамовцы возглавляют перед двумя последними турами турнирную таблицу с 53 баллами. Отрыв от «Зенита» на втором месте – два балла, от «Краснодара» с третьего места – три.

В оставшихся встречах «Динамо» будет играть с «Крыльями Советов» дома и «Краснодаром» в гостях.