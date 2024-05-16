Виктор Ганчаренко, главный тренер екатеринбургского «Урала» в скором времени может возглавить алматинский «Кайрат».

Как сообщает портал Vesti.kz, «Кайрат» близок к договорённости со специалистом.

«После завершения сезона в РПЛ тренер может прилететь в Алматы и подписать контракт. Обе стороны достигли предварительного соглашения», - пишет источник.

Напомним, что Виктор Михайлович с 2022 года давно главным тренером в «Урале». При нём екатеринбургский клуб борется за выживание в текущем сезоне и занимает в таблице 13 место с 29 баллами в активе.

Ранее специалист работал в БАТЭ, московском ЦСКА, «Кубани», «Краснодаре» и «Уфе».