Латышонок: «Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России»

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о желании выступать за сборную России.

«Вызов в сборную на матч с Белоруссией? Пускай в сборной решают, заслужил я или нет. Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, встреча между национальными командами состоится 7 июня на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь).

В нынешнем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 31 матч, пропустил 37 голов и отдал восемь результативных передач.

«Балтика», набравшая 26 очков в 28 матчах, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.