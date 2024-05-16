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Латышонок: «Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России»

16 Мая 2024 • 17:28 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о желании выступать за сборную России.

«Вызов в сборную на матч с Белоруссией? Пускай в сборной решают, заслужил я или нет. Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России», — приводит слова футболиста издание Sport24.

Напомним, встреча между национальными командами состоится 7 июня на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь).

В нынешнем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 31 матч, пропустил 37 голов и отдал восемь результативных передач.

«Балтика», набравшая 26 очков в 28 матчах, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

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