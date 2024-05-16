В ЦСКА поделились новыми подробностями о состоянии Торопа

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА поделился новыми подробностями о состоянии травмированного вратаря Владислава Торопа.

«Состояние, насколько это возможно, нормальное, благодарит за поддержку. На машине медпомощи в сопровождении врача Слава выехал в Москву. В шесть он прибудет в один из стационаров столицы. Далее вновь обследование, и можно говорить, что на ближайшее время будет запланирована операция», - передаёт слова Брейдо телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в матче среды против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) в финале Пути РПЛ Кубка России Тороп столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Как результат – двойной перелом лицевой кости и вероятная операция.