Чанов: «Федотов не смог достучаться до игроков ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможных изменениях на тренерском мостике московской команды.

Ранее сообщалось, что место Федотова в ЦСКА может занять нынешний наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Обычно за результат спрашивают с тренера. Федотов не смог достучаться до игроков. Потерять 20 очков на последних минутах – это показатель работы», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Напомним, Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством «армейцы» успели выиграть Кубок России и серебряные медали чемпионата страны. Ожидается, что после ухода из московского клуба следующим местом работы специалиста станет казанский «Рубин».