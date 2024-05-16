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Чанов: «Федотов не смог достучаться до игроков ЦСКА»

16 Мая 2024 • 16:45 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможных изменениях на тренерском мостике московской команды.

Ранее сообщалось, что место Федотова в ЦСКА может занять нынешний наставник «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Обычно за результат спрашивают с тренера. Федотов не смог достучаться до игроков. Потерять 20 очков на последних минутах – это показатель работы», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

Напомним, Федотов возглавляет ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством «армейцы» успели выиграть Кубок России и серебряные медали чемпионата страны. Ожидается, что после ухода из московского клуба следующим местом работы специалиста станет казанский «Рубин». 

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