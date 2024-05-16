Агент Селюк — о будущем Конате: «Мохамед может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем форварда грозненцев.

«Вернёмся к этому после завершения сезона. Сейчас Конате сфокусирован на «Ахмате», команда побеждает уже пять матчей подряд. Мохамед может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом. Но сейчас форсировать события не хочу», – сказал Селюк.

В текущем сезоне 26-летний Конате провёл за «Ахмат» 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро.