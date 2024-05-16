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Габулов оценил возможное назначение Игнашевича в ЦСКА

16 Мая 2024 • 16:28 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов отреагировал на информацию о возможном назначении главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича наставником ЦСКА.

«Его кандидатура может планироваться на длинную перспективу с целью формирования боеспособного коллектива, который будет бороться за самые высокие места», — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

Также Габулов добавил, что Игнашевич обладает всеми необходимыми качествами для работы в московском клубе.

Накануне появилась информация, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить казанский «Рубин».

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