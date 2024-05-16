Прудников: «Рахимов посильнее Федотова»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников прокомментировал информацию о возможной отставке Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что на этом посту Федотова может сменить нынешний наставник «Балтики» Сергей Игнашевич, а сам рулевой «армейцев» может отправиться в казанский «Рубин».

По мнению Прудникова, нынешний тренер «Рубина» Рашид Рахимов превосходит Федотова за счёт более богатого опыта.

«Если сравнивать с нынешним тренером, то моё мнение, что Рахимов будет посильнее, и у него больше опыта. Что касается Федотова, наверное, нужно посмотреть, какие ещё кандидатуры будут», — цитирует Прудникова Metaratings.

После 28 туров РПЛ ЦСКА Федотова занимает шестое место в турнирной таблице, опережая седьмой «Рубин» Рахимова на одно очко.