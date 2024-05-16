Лунёв объявил о расставании с агентом после слухов о «Динамо»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв отреагировал на информацию об интересе московского «Динамо».

«Много слухов ходит вокруг моего будущего. Любые решения и комментарии на этот сч`т будут только после окончания сезона», — приводит слова футболиста издание «СЭ».

Также голкипер объявил о прекращении сотрудничества с агентом Антоном Смирновым. Футболист поблагодарил специалиста, с которым работал на протяжении трёх лет.

Стоит напомнить, что Лунёв выступает за «Карабах» с прошлого лета. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча, в которых пропустил 40 мячей. Действующее соглашение Андрея рассчитано до середины лета этого года.