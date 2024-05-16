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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА отреагировали на слухи о смене тренера

16 Мая 2024 • 16:11 Комментировать

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу, отреагировал на слухи о возможной смене тренера. Сообщалось, что Владимир Федотов может перейти в «Рубин», а «армейцев» может принять Сергей Игнашевич, ныне работающий с «Балтикой».

«В ЦСКА не в курсе подобного сценария», - написал Брейдо в своём телеграм-канале. Представитель ЦСКА отметил, что клуб переживает за Игнашевича, чья «Балтика» борется за выживание, но не более того.

«А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», - добавил Брейдо.

ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в понедельник, 20 мая, - против «Пари НН» на выезде.

Напомним, что в среду ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти и вылетел из Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Балтика Сергей Игнашевич Владимир Федотов Кирилл Брейдо ещё теги
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