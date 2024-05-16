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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова

16 Мая 2024 • 16:05 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в ЦСКА может смениться главный тренер. Впрочем, московский клуб не планирует расставаться с Владимиром Федотовым.

О том, что ЦСКА хочет продолжить работу с Федотовым, на своих станицах рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА накануне вылетел из Кубка России, проиграв «Зениту» в финале верхней части турнирной сетки. «Армейцы» уступили в серии послематчевых пенальти после двух ничьих. Что касается Премьер-лиги, то за два тура до финиша сезона ЦСКА располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 20 мая – против «Пари НН» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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