В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова

В прессе появилась информация о том, что в ЦСКА может смениться главный тренер. Впрочем, московский клуб не планирует расставаться с Владимиром Федотовым.

О том, что ЦСКА хочет продолжить работу с Федотовым, на своих станицах рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА накануне вылетел из Кубка России, проиграв «Зениту» в финале верхней части турнирной сетки. «Армейцы» уступили в серии послематчевых пенальти после двух ничьих. Что касается Премьер-лиги, то за два тура до финиша сезона ЦСКА располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 20 мая – против «Пари НН» на выезде.