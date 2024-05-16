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Галямин: «По результатам Федотов заслужил увольнение из ЦСКА»

16 Мая 2024 • 16:00 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о возможной отставке Владимира Федотова с поста наставника московской команды.

Ранее сообщалось, что Федотов может возглавить «Рубин», а его место в ЦСКА займёт нынешний рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич.

«Заслужил ли Федотов увольнение из ЦСКА? По результатам — да. А по сути дела, там были проблемы со скамейкой запасных. Это моя точка зрения. Хотя стартовый состав у ЦСКА – хороший», — цитирует Галямина «РБ Спорт».

За два тура до финиша чемпионата России «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.

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