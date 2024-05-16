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Орещук — о возможном назначении Игнашевича в ЦСКА: «Всему своё время» эксклюзив

16 Мая 2024 • 15:45 Комментировать (1)
Пари НН
...
ЦСКА Москва
20.05 20:00

Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение назначить Сергея Игнашевича главным тренером «армейцев».

- Игнашевич обыграл «Спартак» в финале Кубка России. Он достоин назначения в ЦСКА? Сергей – легенда клуба, и успешно руководит «Балтикой».

- Это же не я решаю, а руководство ЦСКА. Федотов в прошлом году выиграл Кубок и занял второе место, а Игнашевич идёт в зоне вылета в чемпионате России. Сергей же работает не так долго. Всему своё время. Но он отличный тренер – это факт. Культурный и интеллигентный специалист, футболисты его уважают. Тренировочный процесс поставлен очень здорово. О Федотове тоже ничего плохого сказать не могу, знаком с ним больше двадцати лет. Мне трудно говорить, кто лучше, а кто хуже. Но такие тренеры как Федотов и Игнашевич должны быть всегда востребованы.

За два тура до финиша РПЛ «Балтика» Игнашевича находится в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице. При это калининградский клуб сумел выйти в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Игнашевич Роман Орещук ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
16 Мая 2024 в 16:00
ай дайте фидоту ышо паработаць.. хе..
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