Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матчи 29-го тура Российской премьер-лиги. Основную информацию приводим ниже.

«Динамо» - «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Сергей Иванов;

«Локомотив» - «Факел»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Алексей Сухой;

«Сочи» - «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Артём Чистяков;

«Урал» - «Оренбург»: судья – Сергей Чебан, ВАР – Артём Любимов;

«Спартак» - «Рубин»: судья – Владимир Москалёв, ВАР – Ян Бобровский;

«Ростов» - «Балтика»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Владислав Безбородов;

«Ахмат» - «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ВАР – Андрей Фисенко;

«Пари НН» - ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ВАР – Алексей Амелин.

Матчи предпоследнего тура чемпионата России растянутся на три дня – они пройдут 18, 19 и 20 мая.