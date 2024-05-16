Пономарёв: «Игнашевич лучше Федотова разбирается в защите»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о том, что на посту главного тренера «армейцев» Владимира Федотова может сменить Сергей Игнашевич.

Ранее стало известно о том, что Федотов может продолжить свою тренерскую карьеру в казанском «Рубине».

Федотов поддержал возможные перестановки на тренерском мостике команды, предположив, что под руководством Игнашевича ЦСКА начнёт лучше играть в обороне.

«В чём преимущество Игнашевича над Федотовым? Сергей ещё молодой специалист, поэтому пока их сложно точечно сравнивать, но очевидно, что Игнашевич лучше Федотова разбирается в защите», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

На сегодняшний день Игнашевич возглавляет «Балтику». После 28 туров РПЛ команда из Калининграда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.