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Сочнов: «Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком»

16 Мая 2024 • 15:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов выразил мнение, что Владимир Слишкович, в настоящий момент исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых», достоин продолжить работу с командой.

Напомним, по ходу текущего сезона Слишкович сменил испанца Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком» в новом сезоне. Наверное, команду надо усилить. Но сейчас она выглядит интересно, играет свежо», — цитирует Сочнова «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 19 мая против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 14:15 по московскому времени.

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