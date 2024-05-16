Сочнов: «Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Сочнов выразил мнение, что Владимир Слишкович, в настоящий момент исполняющий обязанности главного тренера «красно-белых», достоин продолжить работу с командой.

Напомним, по ходу текущего сезона Слишкович сменил испанца Гильермо Абаскаля.

«Я считаю, что Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком» в новом сезоне. Наверное, команду надо усилить. Но сейчас она выглядит интересно, играет свежо», — цитирует Сочнова «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 19 мая против «Рубина». Начало этой игры запланировано на 14:15 по московскому времени.