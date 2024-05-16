Колосков: «Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошёл»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о возможном уходе Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что нынешний рулевой «армейцев» может возглавить «Рубин», а его место в ЦСКА займёт Сергей Игнашевич.

«Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошёл. Когда тренер переходит из элитной команды в середняк, это говорит о том, что у него не всё в порядке с результатами», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. До этого он работал в «Сочи» и «Оренбурге».

После 28 туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка.