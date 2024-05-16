Игрок «Сочи» Мигель считает, что «Динамо» выиграет чемпионат России

Полузащитник «Сочи» Мигель Сильвейра поделился мнением о том, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне.

Напомним, за два тура до финиша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка. Третьим идёт «Краснодар», отстающий от «бело-голубых» на три очка.

«Кто станет чемпионом? Не знаю, наверное, «Динамо». Им нужно выиграть два матча, и всё. Но сложно сказать, я не знаю, всё может быть», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.