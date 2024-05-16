Шнякин: «Не совсем понимаю, почему ЦСКА скрывает травму Акинфеева»

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, который пропустил два последних матча своей команды.

По мнению журналиста, у голкипера нет конфликта с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым, а не играет он из-за травмы.

«Я видел Игоря и его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. У него просто травма. Не совсем понимаю, почему ЦСКА это скрывает, но в целом это обычная ситуация», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 38-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 25 матчей, в которых пропустил 32 гола и в восьми встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.