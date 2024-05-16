Аленичев - об интриге в РПЛ: «Смена чемпиона пойдёт на благо»

Бывший капитан и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил уровень интриги на финише текущего сезона в РПЛ.

«99% людей перед началом сезона говорили о том, что «Зенит» станет чемпионом за пять туров до конца. Думаю, что возможная смена чемпиона пойдет на благо российскому футболу. Интерес к РПЛ вырос», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

В заключительных турах лидирующее московское «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Отстающего на два очка «Зенит» ждут «Ахмат» в гостях и «Ростов» дома.

Идущие в трёх очках от лидера «Быки» перед противостоянием с «бело-голубыми» отправятся в «Сочи».