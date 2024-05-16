В ЦСКА может смениться главный тренер

Наставник ЦСКА Владимир Федотов может покинуть клуб по окончании сезона-2023/2024.

Кандидатуру специалиста рассматривает казанский «Рубин», который не будет продлевать соглашение с Рашидом Рахимовым. А самого Федотова в ЦСКА сменит нынешний главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич, сообщает «РБ Спорт».

Добавим, что ЦСКА остался без медалей и трофеев в текущем сезоне. Игнашевич провёл в ЦСКА большую часть своей спортивной карьеры и становился обладателем Кубка УЕФА в составе команды.

На данный момент «Балтика» под его руководством находится в зоне вылета из РПЛ, однако ещё может спастись.