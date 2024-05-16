Агент Букари: «Трансфер Османа в Россию возможен»

Джордж Вустер, агент нападающего «Црвены Звезды» Османа Букари, оценил вероятность перехода своего клиента в российский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах ганского футболиста заинтересован «Краснодар».

«Да, мы готовы рассмотреть предложения от клубов РПЛ. Трансфер в Россию возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Букари провёл за «Црвену Звезду» 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ганы в 8 миллионов евро.

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», которое опережает второй «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар».