Масалитин: «Игнашевича надо руками и ногами возвращать в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею назначения Сергея Игнашевича на пост главного тренера «армейцев».

- Игнашевич обыграл «Спартак» в финале Кубка России. Он достоин назначения в ЦСКА? Сергей – легенда клуба, и успешно руководит «Балтикой».

- С этой точки зрения Игнашевич – идеальная кандидатура. Но всё равно у всех есть проблемные стороны. Черчесов – неплохой тренер, но он не в ладах с фанатами. У Сергея были свои тёрки в команде с Акинфеевым, Набабкиным и другими игроками. Как его назначение воспримется внутри коллектива? Никто не знает. Может, у него были проблемы с руководством. Но если вынести все вышеперечисленное за скобки, то да, его надо руками и ногами возвращать в ЦСКА. Надо понимать, что у Федотова в контракте тоже может быть прописана сумма за разрыв контракта, а у ЦСКА всегда проблемы с финансами. Но мы точно можем порадоваться за то, что у нас появился ещё один хороший российский тренер.

Напомним, в настоящий момент 44-летний Игнашевич возглавляет калининградскую «Балтику», вместе с которой занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров.