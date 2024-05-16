Сергеев может перейти из «Зенита» в «Локомотив»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев может стать игроком «Локомотива». Столичный клуб рассматривает вариант приобретения футболиста в летнее трансферное окно.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил Иван Карпов.

В сезоне-2023/2024 в активе Сергеева 36 матчей во всех клубных турнирах и 11 забитых мячей. Однако главный тренер петербуржцев Сергей Семак отдаёт предпочтение Маттео Кассьерре, который на данный момент лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Сергеев перешёл в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов». Его контракт с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость на данный момент составляет шесть миллионов евро.