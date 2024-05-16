Агент Дуарте оценил вероятность ухода игрока из «Спартака»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте не собирается уходить из команды, сказал представитель футболиста Агусти Параха, комментируя слухи о переходе игрока в бразильский «Крузейро».

«Нет вероятности, что Дуарте окажется в «Крузейро». Он счастлив в Москве», - приводит его слова «Чемпионат».

В сезоне-2023/2024 на счету парагвайца 32 игры в чемпионате и Кубке России, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, но ещё имеет шансы зацепиться за бронзовые награды. Для этого «красно-белым» нужно выиграть оставшиеся два матча и ждать осечек «Локомотива» и «Краснодара».