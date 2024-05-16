Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»

16 Мая 2024 • 13:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о российском футболе.

Итальянский специалист не согласился с мнением, что Россия — не футбольная страна.

«В России есть много талантливых игроков. Головин и Миранчук играют на высоком уровне. У российских клубов были успехи в еврокубках, как и у сборной России на Евро и чемпионате мира, поэтому Россия — футбольная страна», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», опережающее второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три. До конца сезона командам осталось провести по две игры.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Франко Камоцци

Новости по матчу

Сегодня, 16 Мая
13:44
Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»
11:49
Агент Бальде: «Не уверен, что Кейта вернётся в «Спартак» этим летом»
09:34
Рахимов: «Рыбусу 34, но ощущение, что 27»
15 Мая
22:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Рубин чемпионата России – 19 мая 2024
20:35
На защитника «Спартака» нацелился зарубежный клуб
20:17
Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»
19:35
Гранат: Возможно, хвалить Слишковича было рано
18:46
Зиньковский: «Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком»
17:14
Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»
16:46
Пименов не верит, что Слишкович возглавит «Спартак»
16:20
Агент: Возвращение Николсона в «Спартак» реально
16:19
Экс-советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»
15:29
Зиньковский: «Спартак» будет бороться за медали»
15:23
Шикунов: «Нет Кубка, нет тройки в РПЛ, это провальный сезон для «Спартака»
15:18
Футболисты «Спартака» поборются за все личные награды по итогам сезона РПЛ
15:15
Экс-судья РПЛ не верит, что арбитров просили помогать «Спартаку»
15:05
Кечинов: «После истории с Промесом в «Спартаке» мало игроков, которые могут забить»
14:32
Бушманов: «Сезон для «Спартака» провальный»
14:24
Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»
14:10
Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ
13:37
Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль» 2
11:18
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
10:41
Кульчий рассказал о хитрости «Рубина» эпохи Бердыева
14 Мая
20:16
Гранат отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
19:18
Агент: «Неправда, что Бабич пропустит остаток сезона»
15:50
Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро
15:41
Бонгонда рассказал, как долго он планирует играть за «Спартак»
15:27
Бонгонда ответил, сможет ли он заменить Промеса
15:04
Агент Николсона прокомментировал слухи о проблемах игрока с дисциплиной
14:30
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21
Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»
14:11
Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче
14:02
Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится
13:29
Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими
13:18
Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось 1
13:17
Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»
12:44
Радимов: «Глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они обыграют Самару»
13 Мая
21:11
Бушманов: «Думаю, руководство «Спартака» ищет тренера, который что-то уже выигрывал в карьере»
20:54
Дьяков: «Не верю в Слишковича на длинной дистанции»
20:09
Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером
19:40
Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака» 1
19:20
Стало известно, когда Соболев вернётся в строй
18:52
Джикия снова подал в суд из-за шести квартир 2
18:48
Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
17:41
Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича
15:15
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
13:13
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
12 Мая
23:13
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки
20:52
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание 1
19:42
Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»
17:06
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
12:17
«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе» Дембеле: «Мбаппе уходит в Саудовскую Аравию, как просил Десайи» «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Интер Майами» может потерять Месси В «ПСЖ» прокомментировали новость о драке Мбаппе и президента клуба Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Чемпионат мира без сборной России – это не совсем полноценное первенство Плющев назвал фаворитов на победу на чемпионате мира Кожевников назвал чемпионат мира первенством водокачек Экс-главный тренер сборной России предположил, что возвращение на международный уровень может затянуться на пять лет Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Мая
14:48 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Мигель считает, что «Динамо» выиграет чемпионат России
14:34 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Не совсем понимаю, почему ЦСКА скрывает травму Акинфеева»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Аленичев - об интриге в РПЛ: «Смена чемпиона пойдёт на благо»
14:27 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА может смениться главный тренер 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Букари: «Трансфер Османа в Россию возможен»
14:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-тренер «Енисея» - о драке с участием игроков команды: «Такое просто невозможно!»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Сергеев может перейти из «Зенита» в «Локомотив»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Дуарте оценил вероятность ухода игрока из «Спартака»
13:59 · Кубок России
Семшов — об игре между «Зенитом» и ЦСКА: «Унылый матч, команды создали по одному моменту»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»
13:34 · Россия. Премьер-лига
В ФНЛ ответили на обвинения в расширении лимита на легионеров ради «Балтики»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов — о травме Торопа: «Мы уже сталкивались с подобной ситуацией — вспомните Сергея Перхуна»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Если «Зенит» останется без трофеев, может быть смена в руководстве»
13:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юрист: «Игрокам «Енисея» может грозить до 7 лет лишения свободы»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Комбаров: «В чемпионской гонке я болею за «Динамо»
Все новости
Рекомендуем