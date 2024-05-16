Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о российском футболе.

Итальянский специалист не согласился с мнением, что Россия — не футбольная страна.

«В России есть много талантливых игроков. Головин и Миранчук играют на высоком уровне. У российских клубов были успехи в еврокубках, как и у сборной России на Евро и чемпионате мира, поэтому Россия — футбольная страна», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Динамо», опережающее второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три. До конца сезона командам осталось провести по две игры.