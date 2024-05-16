В ФНЛ ответили на обвинения в расширении лимита на легионеров ради «Балтики»

Глава ФНЛ Наиль Измайлов назвал беспочвенными обвинения в его адрес, касающиеся попыток увеличить лимит на легионеров в Мелбет-Первой лиге ради калининградской «Балтики».

Суть таких высказываний заключается в том, что в «Балтике» трудится родной брат Наиля - Равиль.

«Во-первых, я просто не знаю, продолжит ли он работать в «Балтике», если она вылетит. Во-вторых, вы уверены, часто в соглашениях прописано, что в случае вылета из чемпионата контракт разрывается. В-третьих, и это самое важное, речь вообще не идёт о следующем сезоне. И даже не через сезон», - цитирует Измайлова «Чемпионат».

За два тура до финиша «Балтика» является кандидатом на прямой вылет, располагаясь на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице. До спасительной 14-й строчки, дающей право сыграть в переходных матчах, калининградцам не хватает трёх очков.