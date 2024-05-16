Чанов — о травме Торопа: «Мы уже сталкивались с подобной ситуацией — вспомните Сергея Перхуна»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о травме голкипера «армейцев» Владислава Торопа, которую он получил по ходу ответного матча финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита».

Напомним, Тороп получил повреждение в первом тайме после столкновения с защитником петербургской команды Нуралы Алипом.

«Меня немного озадачивает, когда футболисты выпрыгивают, и их голова на уровне головы вратаря, а мяч ещё выше. Где здесь борьба за мяч? Мы уже сталкивались с подобной ситуацией — вспомните Сергея Перхуна. Произошла беда», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 20 мая против «Пари НН». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московскому времени.