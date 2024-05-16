Пименов: «Если «Зенит» останется без трофеев, может быть смена в руководстве»

В руководстве «Зенита» могут произойти серьёзные кадровые перестановки, а также смена вектора развития клуба в случае завершения сезона без титулов, считает экс-форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов.

«Мне кажется, будет смена в руководстве. Может быть, Семака и оставят, если контракт с ним продлили. Но думаю, что в клубе будет пертурбация, смена направления. Возможно, будет акцент на российских игроках», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Накануне «Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, одолев по пенальти ЦСКА. В первенстве страны дела у питерцев идут похуже: за два тура до финиша они занимают второе место, уступая два очка «Динамо». В случае равенства баллов выше окажется столичный клуб, имеющий преимущество по личным встречам.