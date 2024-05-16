Комбаров: «В чемпионской гонке я болею за «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Кирилл Комбаров признался, что в чемпионской гонке РПЛ он поддерживает «бело-голубых».

Напомним, после 28 туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«Зенит» упускает свои шансы, а «Динамо» должно ими воспользоваться. «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, для большего интереса нужно, чтобы другая команда стала чемпионом. Я в этой чемпионской гонке болею за «Динамо», — цитирует Комбарова Metaratings.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.