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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комбаров: «В чемпионской гонке я болею за «Динамо»

16 Мая 2024 • 13:15 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Бывший игрок «Динамо» Кирилл Комбаров признался, что в чемпионской гонке РПЛ он поддерживает «бело-голубых».

Напомним, после 28 туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«Зенит» упускает свои шансы, а «Динамо» должно ими воспользоваться. «Зенит» пять раз подряд стал чемпионом, для большего интереса нужно, чтобы другая команда стала чемпионом. Я в этой чемпионской гонке болею за «Динамо», — цитирует Комбарова Metaratings.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кирилл Комбаров

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