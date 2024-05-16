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Лунёв может перейти в «Динамо»

16 Мая 2024 • 13:08 Комментировать

Московское «Динамо» проявляет интерес к голкиперу «Карабаха» Андрею Лунёву. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Трансфер 32-летнего футболиста может быть оформлен ближайшим летом.

Андрей Лунёв выступает за «Карабах» с прошлого лета. В сезоне 2023/2024 Лунёв провёл 32 матча, в которых пропустил 40 голов. Ранее голкипер играл в «Байере», а также в ряде российских команд, в том числе в питерском «Зените».  

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лунёва в 1 миллион евро. При этом летом подписать вратаря можно бесплатно, ведь его действующий контракт истекает.

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