Кирьяков: «С таким составом ЦСКА тяжело быть в тройке»

Текущий сезон стал для ЦСКА переходным. Команда перестраивается и ищет состав и игру, с которыми можно будет претендовать на самые высокие позиции, считает бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков.

«С таким составом претендовать на место в тройке очень тяжело. ЦСКА - это клуб с традициями, который всегда борется за самые высокие места. Иногда бывают переходные сезоны. У ЦСКА много молодых игроков. При всем уважении к Заболотному, но это не тот нападающий, с которым можно бороться за высокие места», - приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Накануне «армейцы» вылетели из Кубка России, уступив в серии пенальти «Зениту». В чемпионате страны команда Владимира Федотова с 42 очками идёт шестой, но выше четвёртой строчки уж не поднимется.