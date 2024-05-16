«Локомотив» продал защитника Едвая

Руководство «Панатинаикоса» выкупило права на защитника московского «Локомотива» Тина Едвая.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», хорватский футболист заключил с греческим топ-клубом долгосрочный контракт, рассчитанный на три года. Сумма выкупа составила 500 тысяч евро. Официальное объявление сделки состоится в конце сезона.

Едвай перебрал в «Локо» из немецкого «Байера» в 2021 году. Сделка обошлась москвичам в четыре миллиона евро. Летом прошлого года защитник на правах аренды перешел в «Панатинаикос». В этом сезоне Тин принял участие в 37 матчах, отметившись двумя голами и одним ассистом.