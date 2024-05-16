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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис нашёл препятствие на пути «Динамо» к титулу

16 Мая 2024 • 12:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

Помешать «Динамо» стать чемпионом России может излишнее давление со стороны болельщиков, считает экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

«Сейчас всё решит психология, настрой, наверно, должен быть. Тем более «Динамо» не были чемпионами с 76-го года, какой может быть праздник для болельщиков! Хотя сейчас все начнут говорить, что «Динамо» обязан победить, это тоже может давить психологически», - цитирует ветерана Metaratings.

Для того, чтобы взять титул «динамовцам» достаточно набрать четыре очка в оставшихся двух турах. В этом случае они станут недосягаемы для «Краснодара», а «Зенит» обойдут по результатам личных встреч.

В 29-м туре «бело-голубые» дома примут «Крылья Советов», а в заключительном отправятся в гости к «быкам».

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