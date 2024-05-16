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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Коваленко сильно переживает, что не играет»

16 Мая 2024 • 12:18 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поведал о переживаниях одноклубника Александра Коваленко из-за малого количества игровой практики.

«Коваленко - талантливый игрок. Многие клубы хотели его купить, но он перешел в «Зенит». Он очень сильно переживает и расстраивается, что не играет. Думаю, любой футболист его поймет», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Коваленко присоединился к петербургскому коллективу летом прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 13 поединков. По итогам 28 туров чемпионата России «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице.

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