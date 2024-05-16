Агент Тюкавина: «Пишите про других футболистов»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что в услугах Тюкавина заинтересован мадридский «Атлетико».

«Пишите про других футболистов. В конце сезона мы все спокойно сядем и решим, что и как нам делать. Сейчас не до этого. Команда борется за чемпионство», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 36 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт российского футболиста с московским клубом рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего нападающего в 12 миллионов евро.