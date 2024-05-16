Аленичев рассказал, как изменился «Спартак»

Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о выступлении «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича.

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Стал действовать интересней, раскрепощённее. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно», - передает слова Аленичева Metaratings.ru.

За два тура до завершения сезона Российской премьер-лиги спартаковцы с 46 очками занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата «красно-белые» сыграют против казанского «Рубина».