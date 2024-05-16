Агент Бальде: «Не уверен, что Кейта вернётся в «Спартак» этим летом»

Эдуардо Мариньо, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, выступающего за «Эспаньол» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

«Не уверен, что Бальде вернётся в «Спартак» этим летом. Пока всё сложно с этим», — цитирует Мариньо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бальде провёл за «Эспаньол» 22 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего сенегальца в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри». Ранее нападающий также выступал за «Лацио», «Интер» и «Монако». Кроме того, на его счету 40 матчей в футболке сборной Сенегала.