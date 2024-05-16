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Бистрович: «Латышонок показал, что он один из лучших вратарей чемпионата»

16 Мая 2024 • 11:29 Комментировать
Ростов
...
Балтика
19.05 16:30

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович поделился мнением об игре вратаря своей команды Евгения Латышонка.

«Латышонок в этом сезоне показал, что он один из лучших вратарей чемпионата. Он нас в каждом матче спасает. Очень комфортно играть, зная, что у тебя на воротах стоит такой голкипер», — цитирует Бстровича Metaratings.

В текущем сезоне Латышонок провёл за «Балтику» 31 матч, пропустил 37 голов и отдал восемь результативных передач.

На сегодняшний день «Балтика», набравшая 26 очков в 28 матчах, занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. При этом команда из Калининграда смогла выйти в Суперфинал Кубка России, где встретится с «Зенитом».

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Балтика Кристиян Бистрович Евгений Латышонок ещё теги

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