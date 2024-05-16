Червиченко - о Торопе: «Ужасно, когда молодые ребята получают такие травмы»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал травму вратаря ЦСКА Владислава Торопа. Игрок получил травму в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Ужасно, когда такие молодые ребята на взлёте карьеры получают подобные травмы. Непонятно, что будет дальше. Иногда после такого вообще заканчивают со спортом. Хочется, чтобы всё было хорошо», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что Тороп был госпитализирован с переломами и сотрясением мозга.

В нынешнем сезоне чемпионата России 20-летний голкипер провел пять матчей, в которых попустил шесть голов.